Suspension répétée des lignes DDD: les usagers en n'ont marre d'un procès qui n'a « aucun sens »

A moins de 24 heures du procès Sonko-Adji Sarr, les usagers des bus Dakar Dem Dikk (DDD, compagnie nationale) sont encore inquiets. Ils craignent une nouvelle suspension de la ligne interurbaine que beaucoup de Sénégalais utilisent.



A liberté 5, les usagers font leurs entrées et sorties au niveau du Terminus. Un seul bus garé à côté. Quelques usagers dans l’attente des lignes. Une présence notoire des éléments de la Gendarmerie nationale a été constatée ce lundi. Les usagers interpellés se disent dépasser par la situation.



Assise à l’arrêt de bus en attente de la ligne 4, Fatou pointe du doigt le chef de l’Etat : « Tout ça c’est à cause du président Macky Sall, il doit laisser Ousmane Sonko vaquer ses occupations. S’il veut que le pays soit en paix, il doit laisser de côté tous ces procès qui n’ont aucune importance, et n’apporte rien à la population. Macky Sall doit revenir à la raison et se rappeler qu’en 2011, quand il était victime d’injustices face au président Abdoulaye Wade, le peuple l’avait soutenu. Aujourd’hui il a tourné le dos à son peuple, et ce dernier ne veut plus de lui. Il doit l’accepter seul le régime de Dieu est éternel», lance la cinquantaine.



Avant de poursuivre, « Je peux comprendre la décision du direction de Dakar Dem Dikk. Il veut juste protéger ses biens. N’empêche on est dépassé, suis toujours obligé d’arrêter mes activités ».



Le Terminus de Liberté 5 est plus ou moins ambiant ce jour. Bien que les commerçants proposent leurs articles aux potentiels clients, la présence des éléments de la gendarmerie limite les va et viens. A côté de Fatou, une jeune fille confie son inquiétude dans l’anonymat. « Ils savent très bien que ce procès n’a aucun sens. Il n’apporte que des conflits dans ce pays. Les seuls perdants c’est nous. On veut la paix. La première personne qui peut stabiliser le pays c’est le président de la République. Il doit se ressaisir », a livre la vingtaine.



Du côté des élèves interceptés à l’entrée du terminus, se disent fatiguées. « Ces procès nous fatiguent. Figurez-vous qu’à chaque fois que les bus suspendent leurs trajets je marche entre Grand-Yoff et liberté 3. Juste à la quête du savoir. Dakar Dem Dikk, ne fait que protéger ses bus ça peut se comprendre. Toutefois, c'est aux jeunes d’être conscients des faits. Les bus c’est nous les démunis qui en bénéficient et non les enfants des autorités », estime une jeune fille de 19 ans.



Selon M. Diop, père de famille qui était à l’attente de la ligne 4, « les responsabilités sont partagées. Je ne saurais dire si c’est l’Etat qui a failli, ou les parents. On doit dépasser cette étape. Je propose à ce qu’on en discute pour trouver des solutions », a conseille-t-il.



Rappelons que la direction de Dakar Dem Dikk, à sa coutume, suspend ses trajets à chaque veille du procès de l’opposant Ousmane Sonko. Les militants du leaders de Pastef n'hésitent pas à s'en prendre aux bus appartenant à l'Etat. Cette décision perturbe le plus souvent les fidèles usagers qui n'ont pas d'autres moyens de transport.