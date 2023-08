Syrie: trois civils tués et six autres blessés dans des frappes russes

Au moins trois civils, dont un enfant, ont été tués samedi et six autres blessés dans des frappes aériennes russes sur une région rebelle du nord-ouest de la Syrie, selon une ONG. Un homme, sa femme et leur fille ont été tués dans ces raids aériens à l'ouest de la ville d'Idleb, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).



Rfi