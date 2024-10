Tambacounda : deux garçons meurent par noyade

Un drame est survenu samedi, dans une mare, à Koussanar, commune située à près de 50 kilomètres de la ville de Tambacounda. Deux garçons âgés de 11 et 15 ans sont morts par noyade.



Une source jointe par Téléphone par L'Aps, revient sur les circonstances du drame. "C’est vers 18 h que le drame s’est produit. Il s’agit de deux garçons âgés de 11 ans et 15 ans qui étaient partis pour faire une baignade dans une marre qui se trouve dans la commune", a-t-elle expliqué.



Les corps sans vie des deux jeunes garçons ont été repêchés et acheminés à la morgue de Tambacounda, par les sapeurs-pompiers, avec l’aide des populations.