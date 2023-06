Tensions politiques: le CORED invite les médias à plus de responsabilité dans le traitement et la diffusion de l’information

Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) invite les « journalistes et techniciens des médias à faire davantage preuve de responsabilité dans la collecte, le traitement et surtout la diffusion des informations dans ce contexte de fortes tensions », indique un communiqué parvenu à PressAfrik.



Le CORED appelle les « médias à ne pas se faire écho de propos qui peuvent mettre à mal la stabilité sociale. Il les exhorte à ne pas relayer les appels à la violence, les discours stigmatisants, les propos haineux, les images choquantes, les injures et/ou tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité humaine ».



Aussi, dit le Conseil, « devons-nous faire preuve d'humanité en respectant la dignité des victimes et la douleur des familles. Cela, conformément aux Articles 57 du Code de la presse et 10 de la Charte des journalistes du Sénégal ».



Le CORED continue son monitoring et rappelle aux « journalistes et techniciens des médias que de tels manquements sont passibles de sanctions ».



Le CORED condamne fermement le « saccage des locaux et biens du CESTI et d'autres endroits de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ».



Le CORED condamne aussi avec « fermeté la coupure du signal de la télévision Walfadjri, et déplore les restrictions d'accès à internet et aux réseaux sociaux. Ce qui remet en cause la liberté d'expression et constitue une violation flagrante de l'Article 8 de la Constitution du Sénégal ».



Le CORED informe, par ailleurs, du « report de son Assemblée générale initialement prévue le samedi 3 juin 2023 ».