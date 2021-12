Thiès : le corps d'un ado de 15 ans retrouvé dans un état de décomposition très avancée

Un corps dans un état de décomposition avancé a été découvert à Keur Modou Ndiaye (route de Fandène). Selon les informations du journal « Le Quotidien », il s’agit de D. Touré, 15 ans, fils de D. Touré et de Nd. Gningue décédé dans des constances assez particulières.



Perdu de vue depuis 27 jours, les intenses recherches pour le retrouver n'ont rien donné. L’adolescent a été finalement retrouvé sans vie. C'est hier jeudi que son corps a été retrouvé sous un manguier dans un périmètre maraîcher, par un cultivateur.



Ce dernier, alerté par une odeur nauséabonde, a cherché un peu partout avant de voir un corps dans un état de décomposition avancé. Il a ensuite alerté les voisins qui, à leur tour ont saisi les sapeurs-pompiers de la compagnie de Thiès.



Une fois sur place, ils ont récupéré le corps sans vie de la victime. Des sources ont aussi informé que le jeune garçon ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès.