Thiès : un gardien de but meurt au cours d'un match de Navétanes

Un tournoi organisé au CNEPS de Thiès a viré au drame. Mor Talla Sylla, Sacré champion zonal 2017 et gardien de but de l’Asc Atomic, a perdu la vie lors d’un match disputé dimanche dernier. Entré à 2 minutes de la fin du match, il a eu un télescopage, sur un corner, avec un joueur.



Selon « L’As », le gardien de but s’est ensuite affalé et a commencé à avaler sa langue. Mais malheureusement pour lui, rapporte des sources du journal, les secours ont tardé à arriver sur les lieux. Il a finalement succombé à ses blessures. Il sera inhumé à Touba.