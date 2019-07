Thiès: une élève en classe de seconde se fait avorter volontairement à sept mois de grossesse

B.D, une élève en classe de Seconde, qui a mis volontairement un terme à sa grossesse de sept (7) mois, a été arrêtée puis envoyée à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès.



Domicilié au quartier Bagdad dans la commune de Thiès-Est, la jeune fille a pris des médicaments pour provoquer son avortement. Pour camoufler son acte, elle entre dans une maison pour demander à aller aux toilettes après son forfait. Autorisée, elle ressort quelques minutes plus tard. Quelques heures après, un fœtus de 7 mois est trouvé dans une maison abandonnée.



Informés, les éléments du commissariat du 1er arrondissement ont ouvert une enquête de voisinage. Ils recensent toutes les femmes en état de grossesse, mais aucune d’entres elles n’avaient donné naissance.



Selon, « L’Observateur », une dame a informé les hommes en tenue qu’une fille avait demandé à faire ses besoins, mais elle avait laissé des traces de sang derrière elle.



Interpellée, B. D passe aux aveux et reconnaît avoir jeté le fœtus après avoir accouché dans les toilettes d’une maison mitoyenne.



Elle signale aux enquêteurs qu’elle a attrapé cette grossesse suite à un viol commis par un garçon dont elle ignore l’identité. Elle a été déférée au terme de sa garde à vue.