Thomas Tuchel s’exprime sur l’affaire Sadio Mané: « je suis le premier à le défendre »

Thomas Tuchel s’est exprimé sur l’affaire qui cristallise toutes les attentions des médias du

monde depuis mercredi: l’altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané. Selon l’entraîneur du Bayern Munich, l’international sénégalais est d’un grand professionnalisme. « Je suis le premier à le défendre. Je le connais depuis très longtemps et je ne le connais que comme un professionnel absolu. Je connais aussi son entourage. Il n'a jamais rien fait. C'était contre le code de conduite, il l'a reconnu et s'est excusé. C'est pour ça qu'il m'a avec lui. C'est important qu'il soit de retour à l'entraînement tout de suite, c'était aussi important pour les joueurs », a affirmé le technicien allemand.



Thomas Tuchel a également déploré l’ébruitement dès l’affaire de la presse. « Ce serait tellement bien que si quelque chose se passe dans le vestiaire, ça reste là. Alors nous n'aurions pas à en discuter maintenant. Tout le monde fait des erreurs. Sadio a fait une erreur. Mais lui - tout comme Leroy - a agi dans d'une manière très exemplaire. J'aimerais qu'il reste dans le vestiaire », dit-il.



Sadio Mané a frappé Leroy Sané mercredi après la défaite du Bayern à Manchester City. L’attaquant allemand l’aurait traité de « noir de m*** », selon plusieurs sources. Sadio Mané a été suspendu pour l’a match de demain en championnat en plus d’une amende.