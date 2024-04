Tivaouane : des quartiers privés d’eau durant des heures

Plusieurs quartiers de Tivaouane ont été privés d’eau durant des heures, hier-mardi, entrainant des désagréments pour leurs habitants, en cette période de canicule, a appris Aps.



En plus des ménages, certaines activités qui utilisent beaucoup d’eau ont été très impactées par cette journée sans eau.

Khady Diop, qui tient un restaurant non loin de la gare routière de Tivaouane s’est montrée contrariée par le fait que l’eau n’a plus coulé des robinets depuis le matin. Une situation d’autant plus gênante qu’elle dit gagner sa vie “au jour le jour“.



“Avec la quantité (d’eau) que j’utilise tous les jours, je ne pouvais pas me permettre d’en acheter dans les grandes surfaces“, se plaint-elle.



Les pressings ne sont pas en reste concernant les désagréments causés par ce manque d’eau qui a frappé les quartiers de Pam, Goumoune, une partie d’Arafa. “C’est avec l’eau que nous travaillons, mais au Sénégal on ne peut se permettre de priver les citoyens du liquide précieux sans aucune explication“, déplore un gérant de pressing.



Cette pénurie a été aggravée par une coupure d’électricité dans l’après-midi.