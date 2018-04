Tournoi UFOA : Le Sénégal fait match nul contre la Gambie et compromet ses chances de qualification

L’équipe U20 du Sénégal n’est pas parvenue à battre celle de la Gambie ce vendredi à l’occasion de la deuxième journée du tournoi UFOA qui se tient au Liberia depuis mardi.

Les deux équipes se sont partagés les points après leur nul blanc (0-0). Les « lionceaux voient ainsi leurs chances de qualification en demi-finale très minces. Pour cela, ils doivent impérativement battre la Guinée lors de leur troisième et dernier match. Mais, également espérer une défaite ou un nul de la Gambie face au Mali.



Les "aiglons" quant à eux sont qualifiés en demi-finale après leur succès sur la Guinée (1-0). Ils sont leaders de ce groupe B avec 6 points, la Gambie est deuxième avec 2 points, la Guinée occupe la troisième place avec 1 point et le Sénégal vient en quatrième position avec 1 point.



La troisième journée de cette poule se joue ce dimanche. Le Sénégal fera face à la Guinée à partir de 16h 00 au stade Samuel Kanyon Doe du Liberia au même moment, la Gambie et le Mali se croiseront dans l'autre stade de la capitale libérienne