Transport à Dakar : un nouveau réseau de transport en commun en préparation

Dakar s'apprête à accueillir un nouveau réseau de transport en commun ambitieux, dont le lancement a été récemment annoncé lors du Comité régional de développement (CRD) du 14 janvier 2025. Ce projet, porté par le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar, (CETUD) en tant que maître d'ouvrage et l' Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) en tant que maître d'œuvre, représente une avancée majeure dans le secteur des transports publics de la ville.



Ce projet de Restructuration du réseau de transport en commun à Dakar (RTC), selon le site du Gouvernement sénégalais vie publique.sn, vise à moderniser et optimiser l’ensemble du système de transport urbain. Avec un budget de 268 milliards FCFA, cette initiative ambitionne de transformer les déplacements quotidiens des habitants. Ce projet leur offrira une alternative plus fluide, plus rapide et plus respectueuse de l’environnement, d'après la même source.

La restructuration du réseau de transport à Dakar se découpe en plusieurs phases, avec la première lancée le 30 mai 2024. Prévue pour se terminer, fin 2026, cette première phase devrait impacter directement près de 3 000 personnes. Il s'agit de celles vivant sur les tracés des nouvelles lignes. Le projet comprendra notamment la création de 14 nouvelles lignes de bus, ainsi que la modification de l’itinéraire de 11 lignes existantes.



Par ailleurs, 400 autobus seront déployés pour transporter pas moins de 465 000 voyageurs par jour sur un réseau de 30 km de voiries. Ce projet promet, également d'améliorer significativement la fluidité du trafic et de faciliter l'accès au transport public dans plusieurs zones de Dakar. Outre les nouvelles lignes et les bus supplémentaires, le projet inclut également des travaux d’aménagement des infrastructures. Neuf carrefours stratégiques seront réaménagés pour fluidifier la circulation et réduire les temps de trajet. Cette approche intégrée vise à résoudre une grande partie des problèmes de congestion qui caractérisent Dakar.