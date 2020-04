Transport vivres covid19 : un responsable de l’APR, "inconnu du secteur du riz", a gagné un part du marché

Le journal L’As a appris que le Groupe Bambouck qui a gagné sa part du marché pour un montant de 1 375 000 000 Fcfa est totalement inconnu du marché du riz.



Le propriétaire de la société susnommée n’est personne d’autre qu'El Hadj Mouhamed Dieng, maire de Fass Thiékène et membre de l’Alliance pour la République (Apr) dans le département de Koungheul.



L’ancien député et sénateur a rejoint le parti présidentiel avant d’être bombardé membre du Conseil économique et social et environnemental (Cese) dirigé par Aminata Touré.



Mais contacté par le journal, M. Dieng dément et affirme qu’il est dans le business du riz depuis les années 1994 voire 1995.