Tribunal de Dakar : Cheikh Ahmed Cissé, la sextape et les chantages de son ex-petite amie

L.N., âgée d'une vingtaine d'années, a comparu vendredi au tribunal des flagrants délits de Dakar pour collecte illicite de données à caractère personnel et tentative d'extorsion de fonds. En possession de vidéos obscènes du célèbre tik-tokeur Cheikh Ahmed Cissé, elle a tenté de lui soutirer 500 mille FCFA. Elle a été condamnée à 2 ans de prison, dont 3 mois ferme, rapporte le journal L’Observateur.



Cheikh Ahmed Cissé, connu pour ses révélations sur les réseaux sociaux, exposait sans retenue des sujets tabous. Cependant, ses propres photos et vidéos intimes ont failli être divulguées par son ex-petite amie, L.N.



Les faits remontent à 2021, lorsque la jeune fille a filmé des moments intimes sans le consentement de Cissé. Trois ans plus tard, L. N. a utilisé ces images pour tenter d'obtenir de l'argent. Elle a demandé 500 mille FCFA à Ahmed Cissé, qui a refusé. En représailles, elle a menacé de publier les vidéos et a partagé certaines d'entre elles avec une amie, renseigne L’Obs.



Absent à l'audience, Cheikh Ahmed Cissé a été représenté par son avocat, qui a demandé 2 millions de FCFA en dommages et intérêts. Le tribunal a déclaré L.N. coupable et l'a condamnée à 2 ans de prison, dont 3 mois ferme, ainsi qu'à verser 500 mille FCFA à Cissé pour réparation du préjudice.