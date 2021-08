Trois syndicalistes de la Rts convoqués à la Sûreté urbaine

Trois syndicalistes de la Rts sont convoqués à la Sûreté urbaine de Dakar, lundi prochain à 10 heures. Selon l'Association de la presse pour l'entraide et la solidarité (APRES), il s'agit de Abasse SOW journaliste et Secrétaire Général Adjoint du SYNPICS section RTS, Moustapha CISSE, Technicien et Secrétaire Général du SYNPICS section RTS et Cheikh Brahim NDIAYE comptable et Secrétaire Général de la CNTS.



L'Association qui apporte son soutien à ses confrères de la RTS regrette que cette convocation soit "la preuve de l'acharnement contre des confrères professionnels et camarades syndicalistes mus par le seul et unique devoir de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs de la RTS", peut-on lire dans leur note.