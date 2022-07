Tunisie : une centaine de Sénégalais bloqués à l'aéroport depuis plus de 48 heures

Une centaine de Sénégalais qui voulaient rentrer au Sénégal sont bloqués à l'aéroport de Tunis, capitale de la Tunisie, depuis plus de 48 heures. Aucun avion de la compagnie Tunis air n'a été mis à leur disposition ce, après avoir acheté leurs billets.



Mouhamadou Lamine Ndiaye un des passagers témoigne sur les ondes de la Rfm : "Nous avons un problème avec la compagnie Tunis air. Même des compatriotes venus de la France et d'Italie sont là. Les responsables de ladite compagnie n'ont pas informé les voyeurs. A chaque fois, ils annulent les vols sans explication. Le plus grave, c'est qu'ils continuent à vendre les billets. Les vols du 2, 3 et même du 4 juillet ont été tous annulés"



Au nombre de plus de cent (100), ces Sénégalais disent vouloir rentrer au pays. A les en croire, alors qu'ils haussaient le ton pour exiger leur départ, ils leur ont envoyé des forces de l'ordre qui les ont malmené. "Nous avons des vidéos en guise de preuve", a confié Mouhamadou Lamine Ndiaye.