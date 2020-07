Un Airbus A330Neo de Air Sénégal cloué dans une base militaire au Portugal

Selon le journal L’Observateur, un Airbus A330Neo de Air Sénégal est cloué dans une base militaire au Portugal et son immobilisation suscite plusieurs interrogations dans le milieu. “Pour le moment, tout ce qu’on peut dire à ce sujet, c’est que l’avion est effectivement au Portugal. Dans les jours à venir, on pourra vous revenir avec le plus d’informations”, a soufflé mercredi, un responsable de la compagnie au journal.



Autres difficultés sur lesquelles bute la compagnie nationale, les nouvelles destinations ouvertes sans rentabilité, dont Dakar-Accra-Lagos, Dakar-Bamako-Ouaga, Dakar-Banjul-Bissau et les locations d’appareils. Les mêmes sources renseignent que les nouvelles destinations traces par une recrue de la boite (un citoyen indien sans autres précisions) seront revues.



“Dakar-Accra-Lagos n’est pas bon. Puisque nous étions obliges de louer un autre appareil pour aller à Logos à cause de l’absence d’autorisation. Mieux, la destination de Accra devrait être couplée avec celles de pays Anglophones comme Banjul, Monrovia, Freetown. C’est également valable pour l’axe Dakar-Banjul-Bissau. Sur ce sujet, l’avion est immobilisé Durant 5 heures après juste moins d’une heure de vol Dakar-Bissau. Avec les frais de parking, le balisage, cela devant problématique. Idem, pour le Dakar-Bamako-Ouaga. Toutes ces destinations seront reconsidérées dans un nouveau plan de vol”, confirment des sources proches de la direction générale.