Vidéo : le Khalife des "Baye Fall" met en garde Aïda Diallo

Les choses se corsent pour Aida Dallo, la troisième épouse du défunt guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune. Ce, après la décision de Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, de ne plus la recevoir. Désormais, c'est autour du Khalife des « Baye Fall », de prendre une décision formelle à son égard. Via son frère, Serigne Cheikh Dieumb Fall, a interdit à Aida Diallo à ne plus prononcer des paroles à l'endroit de Mame Cheikh Ibrahima Fall.