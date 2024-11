Violences électorales : des militants qui scandaient "Sonko Sonko" brutalités et agressés à Saint-Louis

La scène est insoutenable. Dans des images largement diffusées sur les réseaux sociaux, des nervis s'acharnent sur un groupe de personnes dont le seul tort est d'avoir scandé le nom de leur leader, Ousmane Sonko, et brandi des pancartes à son effigie.



Les moins chanceux ont été pourchassés jusque dans une boutique, où ils ont subi divers actes de violence et d'intimidation.



Dans les rues, des blessés errants, le visage et les bras ensanglantés.



Les faits se déroulent à Saint-Louis, où la coalition Samm Sa Kaddu est accusée d'être à l'origine de cette agression