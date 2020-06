Yeumbeul : un charretier tué par son collègue

Une altercation entre deux charretiers a viré au drame. Daga G, âgé de 50 ans, a été tué par son collègue Songué ND, âgé de 30 ans environ. Les faits ont eu lieu samedi vers 18 heures.



Selon le journal « Les Echos », tout est parti lorsque les deux protagonistes se sont retrouvés nez-à-nez dans une étroite ruelle de la localité et ont eu toutes les peines du monde pour sortir du bourbier. Ils s’accusent mutuellement, se lancent des piques acerbes et profèrent des menaces.



Une altercation s’en est suivie. Les deux charretiers se livrent à des échanges de coups de poing. Songué, plus jeune, soulève Daga et le cogne violemment au sol. Il tente de se relever de sa brutale chute et s’affale à nouveau. Il se retrouve avec de graves blessures crâniennes, développe des signes cliniques inquiétants.



Acheminé à l’hôpital, il succombe plus tard à ses blessures. Son présumé meurtrier a été arrêté chez lui le même jour et placé en garde à vue au nouveau poste de police de la commune de Yeumbeul, située dans la banlieue dakaroise.