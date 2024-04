Ziguinchor : les travailleurs de l’hôpital régional comptent aller en grève le 8 avril

Les agents de l’hôpital régional de Ziguinchor sont montés au créneau face au mutisme des autorités. Après une première alerte à travers un sit-in le 28 mars dernier, ces agents de la santé ont déroulé un plan d’actions avec un sit-in ce vendredi 5 avril dans l’enceinte de l’hôpital suivi d’un point de presse. Selon Walfnet, ils ont également annoncée une grève totale pour le lundi 8 avril.



Ces plaignants accusent le Directeur de l’hôpital de refuser d’appliquer le protocole d’accord que les syndicalistes ont signé et qui participe à l’amélioration de leurs conditions de travail et de bien-être.



«Suite à notre plan du 26 au 28 mars 2024 et à notre indignation par rapport au faible niveau d’exécution au protocole d’accord du 1er mars 2024 sous l’assistance et la supervision des unions régionales du SYNTRAS et de la CNTS, nous exprimons notre amertume et notre désolation face à l’attitude du directeur de notre centre hospitalier Ndiamé DIOP qui s’inscrit dans le dilatoire et le pourrissement quant à l’application totale et sans condition du protocole d’accord de mars 2024 », déclare le secrétaire général du syndicat des travailleurs dudit hôpital.



A noter que le SYNTRAS et la CNTS, les deux syndicats qui regroupent les travailleurs de l’hôpital ont décidé d’unir leurs forces pour faire face au directeur de l’hôpital.