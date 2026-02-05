​ Gambie : des Sénégalais interpellés, une quantité significative de drogue saisie

L'agence de lutte contre le trafic de stupéfiants de la Gambie (DLEAG) a arrêté 48 personnes dont plusieurs Sénégalais pour «possession et trafic de stupéfiants», lors d’une vaste opération menée entre le 12 et le 26 janvier 2026, dans de nombreuses zones urbaines et rurales du pays.



Selon le journal Les Echos, lors d’un contrôle au niveau du poste frontalier de Baira Ginack, les agents de la DLEAG ont interpellé un Sénégalais de 40 ans du nom de O. Ndiaye, en possession de six gros paquets de cannabis sativa dissimulés dans un bagage de voyage. Dans une autre arrestation à Bakindiki Koto, un autre Sénégalais a été intercepté avec dix paquets de cannabis cachés dans un sac de voyage similaire.



Une quantité significative de kush et d'ecstasy, dont 363 pilules d’ecstasy ont été saisis par les agents lors d'une seule interception à Kololi. Les opérations ont aussi abouti à la découverte de cocaïne et de crack dans différentes zones de l'intérieur du pays. Les suspects interpellés, sont âgés entre 18 et 40 ans.





