​Aquarius: Macron dénonce "le cynisme" de l'Italie

Le chef de l'Etat français Emmanuel Macron a qualifié de "cynique et irresponsable" l'attitude de l'Italie qui a refusé d'accueillir un bateau de migrants , selon Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement français.Emmanuel Macron a également salué "le geste humanitaire" de l'Espagne.Dès lundi, de nombreux parlementaires et militants des droits de l'homme ont dénoncé le silence des autorités françaises, suite au refus de l'Italie d'accueillir le bateau de sauvetage de migrants.Le chef de l'Etat français a précisé que " si le navire s'était retrouvé près des côtes françaises, il aurait pu accoster en France en vertu du droit européen".Que dit le droit européen?Selon le droit maritime international, "en cas de détresse c'est la côte la plus proche qui assume la responsabilité de l'accueil".Face à l'afflux des migrants, les Etats de l'Union européenne se sont rejeté la responsabilité de la gestion des migrants.En 2016, ils avaient échoué à installer des quotas de répartition des migrants.