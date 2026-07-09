​Bambey : un quinquagénaire père de 15 enfants condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour viol suivi de grossesse

Selon le récit du quotidien L'Observateur, les faits se sont déroulés à Lambaye, dans le département de Bambey (120km à l’est de Dakar). Le 15 avril 2024, M.D. Tine, une ménagère de 25 ans, s’est présentée à la Brigade de gendarmerie pour porter plainte contre A. Diop, son voisin âgé de 58 ans.



Chauffeur de profession, marié à deux femmes et père de quinze enfants, A. Diop a été mis en cause après qu’une échographie obstétricale a révélé que la plaignante était enceinte de trois mois.



Entendue par les enquêteurs, M.D. Tine a relaté les faits survenus en février 2024. Seule chez sa tante où elle préparait à manger, elle a vu A. Diop faire irruption. Le prévenu l’a saisie par le bras et l’a entraînée de force dans une chambre. Malgré sa résistance, il l’a déshabillée, jetée au sol et violée en lui enfonçant son foulard dans la bouche pour étouffer ses cris.



Plusieurs semaines plus tard, des douleurs au ventre l’ont conduite à l’hôpital de Bambey où elle a appris sa grossesse. Elle en a alors informé sa mère, qui l’a encouragée à porter plainte.



Interpellé, A. Diop avait d’abord fait des aveux circonstanciés devant les gendarmes. Il avait reconnu avoir imposé un rapport sexuel à M.D. Tine sans son consentement et admis être le père de l’enfant à naître. Il a ensuite été placé en garde à vue, déféré au parquet, inculpé pour viol et placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt de Diourbel.



Devant la Chambre criminelle, l’accusé s’est toutefois rétracté. Déclarant être analphabète, il a affirmé avoir signé le procès-verbal sans en comprendre le contenu. Selon sa nouvelle version, le rapport aurait été consenti : "C’est moi qui le lui ai proposé. Elle a accepté volontairement. Elle s’est déshabillée elle-même. Il n’y a jamais eu de viol". Il a cependant maintenu reconnaître la paternité de l’enfant : "L’enfant qu’elle porte est le mien et je compte assumer mes responsabilités".



Face au juge, M.D. Tine n’a pas varié dans ses déclarations : "Il m’a prise de force, m’a enfoncé mon foulard dans la bouche et m’a violée".



Le Procureur, rejetant la version du prévenu, a requis dix ans de réclusion criminelle, dénonçant "la mauvaise foi manifeste" de l’accusé. La défense a plaidé l’acquittement en mettant en avant l’âge du prévenu et la charge de quinze enfants, ou à titre subsidiaire une application bienveillante de la loi.



La Chambre criminelle a finalement déclaré A. Diop coupable de viol et l’a condamné à sept ans de réclusion criminelle. Il purgera sa peine à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel. La partie civile n’a pas réclamé de dommages et intérêts.