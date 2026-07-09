Entre avancées réelles et lacunes persistantes : le point sur les ODD et l'Agenda 2063

L'Afrique se trouve à une étape charnière de son histoire, marquée par des progrès inégaux dans la réalisation de ses objectifs de développement.



Selon le « Rapport 2026 sur le développement durable en Afrique (ASDR) », bien que des avancées significatives aient été enregistrées, notamment dans l'accès à l'eau potable passé de 56 % à 81 % entre 2013 et 2023, les lacunes restent criantes.



Le document souligne que « le défi du développement en Afrique ne tient pas à un manque de cadres ou de vision », mais plutôt aux limites de leur mise en œuvre, souvent entravée par des financements insuffisants et des contraintes de capacités.



L'urbanisation galopante et la transition énergétique illustrent les contradictions actuelles du continent.



Alors que près de 49,1 % des citadins vivaient dans des logements inadéquats en 2022, le rapport pointe également un paradoxe énergétique majeur : « l'accès à l'électricité s’est nettement amélioré », mais demeure fortement inégal, laissant les zones rurales dépendantes de combustibles traditionnels.



Face à cette situation, l'ASDR préconise une approche intégrée des cinq piliers clés (eau, énergie, industrie, urbanisation et partenariats) plutôt qu'une gestion fragmentée des ODD et de l'Agenda 2063.



Pour surmonter ces obstacles, le rapport insiste sur l'urgence d'une réforme des mécanismes financiers et de la gouvernance. « La mobilisation des ressources nationales reste limitée », notent les auteurs, appelant à repenser les partenariats internationaux face au poids de la dette et aux besoins du financement climatique.



Toutefois, l'espoir demeure, d’après le document, « l'Afrique et ses partenaires peuvent accélérer les progrès vers un avenir durable pour tous » en renforçant leur coordination, une dynamique symbolisée par la récente adhésion de l'Union africaine au G20, qui offre désormais de nouvelles perspectives de plaidoyer sur la scène mondiale.