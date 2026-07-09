Sénégal : après le "fiasco" du mondial, la Fédération de football se réunit en urgence le samedi 11 juillet

C’est une réunion qui s’annonce électrique. Selon les informations du journal "Les Échos", la Fédération sénégalaise de football (FSF) se réunira en urgence, samedi 11 juillet 2026, après l’élimination précoce des Lions de la Teranga à la Coupe du monde 2026.



Plusieurs sujets seront abordés au cours de cette réunion à huis clos. Au menu : l’avenir du staff technique des Lions, surtout de Pape Thiaw, qui est sous la menace d’un licenciement, après que des révélations sur sa situation contractuelle ont pollué l’environnement du vestiaire à quelques heures du départ de l’équipe pour le mondial.



Le Comité exécutif de la Fédération abordera aussi la gestion du président Abdoulaye Fall, qui est accusé de manque de leadership et de soupçons de mauvaise gestion financière.



Pour rappel, l'élimination du Sénégal à la Coupe du monde 2026 s'est produite le 1er juillet 2026 à Seattle (Etats-Unis), lors d'un match face à la Belgique. Alors qu'ils menaient 2-0 à une dizaine de minutes du coup de sifflet final, les Lions de la Téranga ont été rattrapés au score, avant de finalement s’incliner (3-2) lors des prolongations.

