​Camp de Guantanamo : un détenu tunisien transféré de cette prison que Joe Biden voulait fermer

Le ministère américain de la Défense a annoncé qu'un détenu tunisien a été rapatrié vers son pays d'origine après avoir passé plus de 20 ans à Guantanamo, sans jamais avoir été inculpé. Ridah Ben Saleh al-Yazidi avait été transféré vers le camp de détention à Cuba dès son ouverture en 2002. Alors que Joe Biden espérait réussir à la fermer sous son mandat, 26 personnes y sont toujours emprisonnées.



"Le ministère de la Défense a annoncé aujourd'hui le rapatriement de Ridah Ben Saleh al-Yazidi du centre de détention de Guantanamo Bay vers le gouvernement tunisien". C'est par un communiqué publié lundi 30 décembre sur son site internet que le Pentagone a rendu public le transfert d'un détenu du centre de détention de Guantanamo vers son pays origine.



"Ridah Ben Saleh al-Yazidi a été jugé éligible au transfert", précise ce document. "Le 31 janvier 2024, le secrétaire d'État à la Défense Austin a informé le Congrès de son intention de soutenir ce rapatriement et, en consultation avec notre partenaire tunisien, nous avons rempli les conditions d'un transfert digne de confiance".



Emprisonné depuis 2002

Âgé de 59 ans, Ridah Ben Saleh al-Yazidi se trouvait à Guantanamo depuis l'ouverture, le 11 janvier 2002, par l'administration de George W. Bush de cette prison installée sur une base américaine à Cuba. Il a été photographié lors de son arrivée, apparaissant en uniforme orange agenouillé, menotté, masqué et tête baissé aux côtés d'autres prisonniers sur un cliché devenu emblématique de Guantanamo.