Israël: le cabinet de sécurité approuve un plan incluant la «conquête» de la bande de Gaza

Le cabinet de sécurité israélien a donné le feu vert à une intensification de l’offensive militaire à Gaza, qui comprendra notamment la « conquête de la bande de Gaza » et la promotion du « départ volontaire des Gazaouis » du territoire palestinien. Cela se fera en plusieurs phases et en plusieurs parties de la bande de Gaza et devrait prendre des mois ont encore indiqué les ministres. Ces derniers ont adopté ce plan à l’unanimité, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Ce dernier prévoit « des frappes puissantes contre le Hamas », selon une source officielle israélienne.



Le Forum des familles, la plus grande association de proches d'otages en Israël, a accusé de son côté le gouvernement israélien de « sacrifier » les otages à Gaza. Ce plan mérite le nom de « plan Smotrich-Netanyahu » car il « sacrifie les otages », selon un communiqué de l'association, en référence à l'influence du ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, sur le gouvernement du Premier ministre, Benyamin Netanyahu. « Ce matin, le gouvernement admet qu'il choisit le territoire plutôt que les otages contrairement aux souhaits de plus de 70% de la population », ajoute le texte.



Le Premier ministre israélien a par ailleurs affirmé pendant la réunion qu'il « continuait à promouvoir le plan Trump visant à permettre le départ volontaire des habitants de Gaza et que les négociations à ce sujet se poursuivaient », selon la même source. Ce projet avait suscité un tollé à l'international.



Exclure le Hamas de la chaîne de distribution alimentaire

Le rappel de dizaines de milliers de réservistes a également été entériné. Il a également été décidé d’autoriser l’entrée d’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne dans des conditions qui ne sont pas très claires à l’aide d’une fondation internationale. Le but est « d'empêcher le Hamas de prendre le contrôle des approvisionnements », a expliqué une source officielle qui a précisé que lors de la réunion, les membres du cabinet ont estimé qu'il y avait « actuellement suffisamment de nourriture à Gaza ».



Les organisations d'aide internationale, de même que les Gazaouis, témoignent depuis des semaines d'une situation humanitaire dramatique dans ce petit territoire, notamment en raisons des pénuries de biens de première nécessité. Le Programme alimentaire mondial, un des principaux fournisseurs de nourriture dans la bande de Gaza, a par exemple annoncé le 25 avril avoir « épuisé tous ses stocks » dans le territoire palestinien.



Ce plan n’est pas supposé entrer en vigueur de manière immédiate et s’est heurté à l’opposition de l’extrême droite, notamment du ministre Itamar Ben Gvir et a donné lieu à de vives altercations avec le chef d’état-major qui a mis en garde les ministres extrémistes.



On n’a pas confiance dans ce gouvernement mais en même temps on a peur pour nos vies...



Riposte contre les rebelles yéménites et l'Iran

Benyamin Netanyahu a aussi réagi à une nouvelle frappe des Houthis ce dimanche. Il promet des ripostes contre les rebelles yéménites mais aussi contre l'Iran. La riposte se déroulera en plusieurs phases et en temps voulu, a déclaré Benyamin Netanyahu. Ce dernier a également menacé l’Iran qui se trouve derrière les attaques des rebelles houthis.