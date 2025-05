Côte d’Ivoire: la coalition d’opposants CAP CI appelle au dialogue pour un scrutin transparent et inclusif

Meeting le 31 mai

La CAP Côte d’Ivoire remet en question la liste électorale provisoire, ainsi que la Commission électorale indépendante : la CEI « n’a plus de légalité », affirme la porte-parole de cette coalition, Simone Ehivet, l’ex épouse de Laurent Gbagbo, qui appelle une fois de plus au dialogue.« La CAP Côte d’Ivoire, dit-elle, réitère l’impérieuse nécessité, d’opérer les réformes minimum nécessaires pour des élections transparentes, inclusives, et crédibles en 2025. Une dernière lettre de relance de la nécessité de ce dialogue vient d’être envoyée à nouveau au chef de l’État. »Cette coalition compte organiser un meeting le 31 mai, à Abidjan, pour réclamer notamment, la réinscription des leaders politiques radiés sur la liste électorale. Charles Blé Goudé est chargé d’organiser ce rassemblement : « Nous voulons une compétition réelle qui puisse permettre aux Ivoiriens, d’aller choisir la personnalité à qui ils veulent confier leurs destinées pour les cinq prochaines années. »Les élections du 25 octobre seront « apaisées, démocratiques et transparentes », soulignait récemment le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Ce responsable rappelle par ailleurs, que toutes les questions ont déjà été abordées dans la cinquième phase du dialogue politique, qui s’est achevée en mars 2022.