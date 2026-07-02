​Camp pénal : Boy Djiné face à un troisième mandat de dépôt après la découverte de deux téléphones portables dans sa cellule

Déjà visé par deux procédures en cours devant la chambre criminelle, Baye Modou Fall, plus connu sous le nom de Boy Djiné, est actuellement détenu à la prison du Camp pénal de Liberté 6. Depuis le 29 juin 2026, il fait également l'objet d'un troisième mandat de dépôt.



L’homme aux multiples évasions a été conduit, le 1er juillet 2026, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits « de détention de moyens de communication en milieu carcéral et de complicité d'introduction d'objets en milieu carcéral », mais son audience a été renvoyée au 15 juillet prochain.



A l’origine des faits, au cours de la fouille de sa cellule, deux téléphones de marque Samsung et Tecno, une carte mémoire ainsi que d'un port de carte mémoire auraient été retrouvés dans sa chambre. Interrogé, il aurait soutenu avoir acquérir ces matériels à l'extérieur notamment le téléphone portable de marque Samsung. Il aurait ajouté qu’il l’a fait introduire frauduleusement dans les locaux.



Par rapport à l'autre portable de marque Tecno, il aurait attribué la paternité à un ex-détenu qui, selon lui, l'avait laissé dans la prison du fait de sa non fonctionnalité. Mais, pour ce qui est de la carte mémoire, il aurait dit qu'elle lui appartient.



Boy Djiné aurait confié que l'administration pénitentiaire est au courant du fait que ladite carte était en sa possession. Mieux, il aurait affirmé que beaucoup de téléphones entrent en complicité avec les gardes pénitentiaires à qui ils paient 40.000 F Cfa. Néanmoins, il aurait refusé de donner l'identité et l'adresse de son complice.



Après l'étape de son audition, d’après le journal Les Echos, les agents interpellateurs ont procédé à l'exploitation du téléphone Tecno. Ainsi, l'examen de l'application « galerie » a montré de nombreuses vidéos et photographies datant majoritairement en 2023. Une grande partie de ces contenus selon l'enquête est à caractère pornographique.