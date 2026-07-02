Sénégal : Toussaint Manga quitte la Lonase avec «le sentiment du devoir accompli» et jure fidélité au projet porté par Sonko

Dans la soirée du mercredi 1er juillet, à l’issue du Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a limogé plusieurs hauts responsables de l'État dont Toussaint Manga, Directeur général de la loterie nationale du Sénégal (Lonase). Toutes les personnes remplacées sont connus comme des soutiens indéfectibles du président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko (leader de Pastef), en désaccord politique avec le chef d’Etat.



Réagissant à son limogeage, Toussaint Manga dit quitter la Lonase avec «le sentiment du devoir accompli» pour le pays et juré fidélité au projet porté par Ousmane Sonko. «Servir l'État est un honneur, jamais un privilège. Les fonctions sont temporaires, mais les convictions demeurent. Mon engagement politique, mes choix assumés et ma fidélité à mes idéaux ont toujours guidé mon action. Je resterai loyal aux valeurs que je défends et au projet porté par notre leader, M. Ousmane Sonko, convaincu que le combat pour un Sénégal plus juste, plus souverain et plus prospère dépasse les postes et les responsabilités», a-t-il clarifié.



Après deux années à la tête de la Lonase, Toussaint Manga se dit aussi «fier» de son bilan. «A titre indicatif, 19 milliards FCFA de bénéfices net pour l'année 2025 et plus de 90 milliards de recettes mobilisées entre octobre 2025 et juin 2026 pour le compte de l'Etat du Sénégal. Ces performances sont le fruit d'un travail collectif, fondé sur la rigueur (et) l'innovation», a-t-il soutenu.