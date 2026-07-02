Diamniadio : tensions autour de l’Acte 4 de la décentralisation, Abass Fall et Amadou Ba critiquent l’organisation de la rencontre

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré les maires du Sénégal, ce jeudi, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD). Cette rencontre consacrée à la réforme de l’Acte 4 de la décentralisation et au développement des collectivités territoriales a été marquée par « un important incident organisationnel ». De nombreux élus locaux ont dénoncé le blocage de plusieurs maires à l’entrée de la salle.



Le maire de Missirah, dans la région de Tambacounda, Amadou Ba, a soutenu que plus d’une centaine de maires n’ont pas pu accéder à l’intérieur du CICAD, la salle étant déjà pleine avant même leur arrivée.



« Plus de 100 maires qui sont bloqués à l’entrée de la salle. Que personne ne dise qu’ils sont venus en retard. Les gens sont arrivés avant l’arrivée du Président (…) mais on nous a dit que c’était rempli. D’autres, on les a parqués dans une salle. Ils auraient pu peut-être rester chez eux et regarder via la télévision», a-t-il déclaré sur la Rfm.



Il a affirmé que plusieurs élus, parmi lesquels figurent des responsables politiques comme Thérèse Faye Diouf, Abass Fall ou encore Abdoulaye Wilane, se seraient retrouvés à l’extérieur de la salle malgré leur présence à temps.



Le maire de Missirah a vivement critiqué la situation, dénonçant une organisation qu’il juge défaillante. « En tout cas, c’est la situation qui prévaut actuellement à Diamniadio. Les gens sont bien arrivés à temps, pour vous dire que l’organisation a été très mal faite et tout le monde est en train de décrier cela», a-t-il martelé.



Il a également souligné que plusieurs élus venus de zones éloignées, notamment Bakel, Kidira et Goudiry, n’ont pas pu accéder aux échanges.



Une rencontre sous tension



Au-delà du problème d’accès, il a évoqué la présence dans la salle d’autres participants au détriment des principaux concernés par les réformes territoriales. « On n’a pas compris du tout alors qu’il y a des de longues files indiennes où il y avait des élèves, des écoliers, des étudiants et même des populations tout court qui sont venues », a-t-il indiqué.



Amadou Ba a ainsi dénoncé une rencontre qui, selon eux, s’éloigne de son objectif initial. «Nous, on pensait que c’était pour discuter de l’acte 3, que c’était pour discuter avec le Président des cas qui concernent le pays, mais finalement j’ai l’impression que l’objectif est plutôt politique, ou politicien, je ne sais pas comment l’appeler. En tout cas, c’est ce que moi j'ai pu constater», a déploré le maire de Missirah.



Abass Fall, maire de Dakar, a de son coté indiqué que certains participants auraient été choisis à l’avance et les échanges ne reflétaient pas les préoccupations réelles des élus locaux. Il dit avoir constaté une «mise en scène» et regretté que les discussions sur la réforme de la décentralisation n’aient pas été suffisamment inclusives.