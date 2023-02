​Célébration du centenaire du Prytanée militaire : 1600 personnes attendues à Saint-Louis

« Cent (100) ans d’Excellence et d’intégration africaine », c’est le thème retenu cette année pour la commémoration du centenaire du Prytanée militaire à Saint-Louis (nord). Un effective de 1600 personnes sont attendues dans la langue de barbarie pour assister à la cérémonie. Face à la presse ce mercredi, le président de l’Amicale des Enfants de Troupe, Saliou Momar Dieng, a annoncé que la somme de 500 millions de F cfa a été dégagée pour cette fête.



« Le prétexte de cette conférence de presse, c'est le Centenaire du Prytanée militaire de Saint-Louis créé en 1923. Et cette école en février 2023 aura 100 ans. La cérémonie officielle de lancement sera présidée par le président de la République Macky Sall, Chef suprême des Armées…Ceux de la promotion 82, ont fait un geste significatif à l'endroit de l'école. Au mois de décembre, lors de la remise des insignes, ils ont offert un laboratoire de langues d'une valeur de 20 millions de F CFA au Prytanée militaire. Pour nous ancien enfant de troupe, c'est l'année du centenaire. Nous de l'Amicale, le budget que nous avons mis en place tourne autour de 250 millions de F CFA. Avec ce que l'État-major a mis en place, le budget va tourner autour de 500 millions F cfa», a déclaré Saliou Momar Dieng, président de l’Amicale des Enfants de Troupe.



A l'en croire, 15 délégations vont prendre part à cet événement. Au total, 1600 personnes sont attendues à Saint-Louis, a-t-il fait savoir.



Parlant de l'économie des activités, M. Dieng en compagnie du Commandant Diop de la Dirpa, a noté : « Un programme sera déroulé toute l'année 2023. Le dimanche, nous avons tenu une activité appelée cleaning day ou l'amicale des enfants de troupe, les enfants de troupe du prytanée militaire, le commandement de la zone numéro 2, l'UCG et la mairie de Saint-Louis, nous avons nettoyé les cimetières musulman et catholique qui se trouve à Sor ».



Le président de l’Amicale des Enfants de Troupe d'annoncer que le "delo ndjoukeul" va démarrer le vendredi. « Il s'agit, selon lui, d'activités civilo-militaires qui consiste en des consultations militaires à l'endroit des populations de Bango sur toutes les spécialités cardiologie, neurologie, l’odontostomatologie, etc. En plus, nous allons offrir des médicaments».



Par ailleurs, a rappelé M. Dieng, le Prytanée militaire a eu à former beaucoup de cadres africains. « Puisque le thème de cette célébration, c'est 100 ans d'excellence et d'intégration africaine. Donc, en dehors des Sénégalais, le prytanée reçoit aussi 15 autres nationalités. Tous ces cadres africains sont formés au Sénégal », s'est-il réjoui.



Saliou Momar Dieng a aussi précisé qu’au Sénégal, « le Prytanée a donné à la gendarmerie beaucoup de haut commandant, à l’armée pour l'armée il y a l'ancien Chef d'État-major général des armées (CEMGA) Abdoulaye Fall, Pape Khalil Fall, l'actuel chef de l'État-major particulier du président de la République, qui sont tous des produit du Prytanée militaire. Dans la vie civile, l'actuel ministre des Finances, le ministre de l'environnement, le ministre Serigne Mbaye Thiam, le Ministre des Mines, Oumar Sarr sont tous des produits du Prytanée militaire ».



A cette occasion, il a été rappelé comment regagner cette école de l'excellence et devenir enfant de troupe. D'abord, a-t-il renseigner, « il faut être brillant ». Avant de détailler : « C'est un concours ouvert aux élèves de classe de CM2 âgé entre 10 à 12 ans maximum. C'est un concours très sélectif. Parfois sur plus de 3 000 à 3 500 candidats, il n'y a que 65 qui sont retenus. Les 50 premiers sont affectés à Saint-Louis, et les 15 autres sont dispatchées dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, dans les autres Prytanée que ce soit le Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Bénin ».