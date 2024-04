Gestion des conflits frontaliers : le gouverneur de Kaffrine prône une approche communautaire

Le gouverneur de Kaffrine (région située au Centre du Sénégal), El Hadji Bouya Amar, a prôné, mercredi à Nganda, une approche communautaire pour régler les conflits frontaliers domestiques entre communautés sénégalaises et gambiennes, a-t-on appris de l’APS.



« J’estime que le meilleur moyen de régler un conflit domestique, c’est d’avoir une approche ou une dynamique communautaire. Entre le Sénégal et la Gambie, c’est le même peuple, le même destin, le même terroir. Dès lors, il ne peut y avoir que la paix, le développement et l’éducation », a-t-il estimé.



En matière de gestion des conflits frontaliers communautaires, la bonne démarche est d’éviter qu’ils deviennent des conflits administratifs et nationaux, les conflits domestiques pouvant, eux, être réglés au plan local, selon le gouverneur.



El Hadji Bouya Amar a précisé, dans la foulée, que « toute approche ou solution communautaire est la bienvenue en matière de gestion des conflits. La seule limite, c’est le respect des lois et règlements et l’ordre public instaurés par chaque pays ».