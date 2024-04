72 heures de grève virtuelle de SYNPICS/E-media : la direction réagit et justifie la situation

Après le port de brassard rouge lors des dernières journées, les membres de SYNPICS, employés au groupe E-media invest (ITV, iradio, Bes Bi…) sont passés à la vitesse supérieure.



Face, entre autres motifs, « au cumul de retards des salaires » de l’entreprise médiatique, les syndicalistes ont décidé d’observer ce jeudi une « grève virtuelle de 72 heures assortie d’un communiqué rendu public aux fins d’alerter l’opinion sur les difficultés que vivent les agents », a-t-on appris du communiqué de la Direction de la Communication. Cette dernière compte apporter des éclaircissements sur « la situation qui sévit à E-media ».



« La conjoncture socio-économique qui sévit place tous les médias dans une mauvaise posture accentuée aujourd’hui par un gel des activités dans nombre de structures contractantes », a-t-elle ajouté.



Selon ladite direction, cette situation de gel diffère les paiements et entraîne un cumul de retards des salaires. Elle a indiqué que « la Direction générale, consciente des désagréments causés, œuvre sans relâche au retour à la normale et déploie sans arrêt des efforts pour ne plus avoir à vivre cet épisode indélicat ».



La Direction de la Communication du groupe E-media invest a assuré, dans son communiqué, que « la Direction générale loue la patience des travailleurs et la compréhension du syndicat devant une circonstance occasionnelle qui appelle plutôt à une mobilisation de tous pour la conjurer ».