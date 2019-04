​Côte d'Ivoire : A Binhouin, violent conflit entre Yacouba et Malinké suite à un accident, un mort, plusieurs biens calcinés

C’est un autre conflit qui éclate entre la population autochtone et les allogènes Malinké. La nuit du dimanche n’aura pas été calme dans la sous-préfecture de Binhouin Rechercher Binhouin (Ouest).



Un violent conflit a éclaté entre Autochtones Yacouba et allogène Malinké, comme rapporté à KOACI par des sources sur place.



Les faits remontent à la journée d’hier dimanche. Selon nos informations, dans la nuit d’hier, le camion d’un Malinké a percuté mortellement un motocycliste ressortissant du village de Nopleu, sous préfecture de Binhouin.



Après le drame, le conducteur du camion s’est enfui. Un acte qui à en croire notre source a envenimé la situation dans la sous-préfecture de Binhouin.



« Les jeunes Dan (autochtones) sur les lieux du drame, ont poursuivi le camion jusqu'à la sortie de Binhouin et l'ont complètement brûlé », précise un témoin joint.



Un autre acte qui à en croire des témoins va engendrer un violent conflit entre Malinlké et Yacouba dans la nuit d’hier dimanche.



Si le bilan officiel de ces affrontements n’est pas encore connu, les témoignages recueillis sur le terrain font état de plusieurs blessés, des magasins et stands et domiciles dont partis en fumée.



Le calme serait revenu dans la sous-préfecture de Binhouin ce lundi matin.



Le Président du conseil régional du Tonkpi, Toikeusse Mabri, a, selon nos informations, dépêché une forte délégation de cadres pour apaiser les populations de Binhouin.