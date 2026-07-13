​Est de la RDC: intimidations et enlèvements inquiètent les acteurs sociaux dans le Sud-Kivu

Les acteurs de la société civile et les défenseurs des droits humains s’inquiètent des intimidations, séquestrations et enlèvements dont ils se disent être victimes de la part des militaires congolais et des miliciens Wazalendo dans la ville de Baraka et à Fizi-centre dans la province du Sud-Kivu.



Alors que la situation sécuritaire reste fragile dans plusieurs villages environnants suite à la guerre de l’AFC/M23, les acteurs sociaux et défenseurs des droits humains qui osent dénoncer les abus suite à la sur-militarisation des agglomérations de Baraka et Fizi-centre sont souvent maltraités et qualifiés de collaborer avec les rebelles.



Un défenseur des droits humains à Baraka qui a requis l’anonymat, ne cache pas son inquiétude. « Le cas le plus récent est celui de l'enlèvement de notre confrère activiste des droits humains Lidjo Musabiko, qui a été enlevé à son domicile à Kabandozi. Il a été acheminé à une destination inconnue. Nous demandons sa libération. »



« Les défenseurs des droits humains subissent des menaces de mort, des arrestations arbitraires et plusieurs formes d'intimidation. Ils sont souvent assimilés aux alliés des rebelles du mouvement AFC/M23. Nous demandons aux autorités congolaises de pouvoir garantir notre sécurité, de cesser tout genre d'intimidation à notre égard, car nous ne sommes pas partie prenante au conflit armé qui oppose le gouvernement congolais et les rebelles du mouvement à AFC/M23. »