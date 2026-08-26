Centrafrique: le calvaire des usagers d'une route Bangui-Bangassou «pas entretenue depuis des décennies»

Des coups d’accélérateur et de 4x4 pour tirer un camion de 18 roues de la boue. Mais sans succès. Le véhicule est pris au piège. Magloire, son chauffeur, est au bord des larmes. « La route n’est pas entretenue depuis des décennies. Arriver à bon port tient presque du miracle. C’est la route nationale numéro 2, mais on souffre énormément », se désespère-t-il.



La piste est gorgée d’eau et la boue s’étend sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. À cela s’ajoutent des trous profonds et des ponts cassés.



Ibrahim, un autre conducteur, s’agace : « Je suis en panne depuis deux semaines, sans personne pour nous dépanner. Nous manquons même de nourriture. Et rester ici est risqué, avec la menace des coupeurs de route. »



« C’est un axe de vie pour ceux qui ne peuvent pas se payer l’avion »

Un peu plus loin, à l’entrée d’Alindao, neuf camions de 18 roues sont embourbés dans cet endroit appelé « Tunnel ». Cette situation fait paniquer Larry-Nelson, un commerçant. « J’ai cinq tonnes de ciment dans ce camion, souligne-t-il. Nous sommes bloqués et il ne cesse de pleuvoir. La pluie finira par détruire mon ciment ».



La sueur au front, des passagers et quelques jeunes de bonne volonté tentent de boucher les trous. Mais sans succès. « C’est un axe de vie pour ceux qui ne peuvent pas se payer l’avion, rappelle Larry-Nelson. Avec cette souffrance, les prix des produits sont élevés sur les marchés. Il faut avoir le triple de courage pour venir ici ».



Une source gouvernementale reconnaît ce calvaire et assure qu’un projet de réhabilitation de cette route est déjà prévu.