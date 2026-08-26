Népal: inondations meurtrières dans le nord du pays après une avalanche de glace

« À ce stade, 95 décès ont été confirmés », a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police dans cette région située au nord du Népal. L'armée népalaise, qui a déployé d'importants moyens dont plusieurs hélicoptères, a pour sa part annoncé avoir déjà porté secours à au moins 21 personnes.



Les autorités népalaises sont également sans nouvelles de 384 touristes, dont 291 étrangers, ainsi que de 28 policiers. « Un premier décompte fourni par les entreprises du tourisme et les agences de voyage a permis d'identifier 384 touristes, dont 291 étrangers et 93 Népalais, qui sont portés disparus dans les zones touchées », a annoncé l'Office national du tourisme népalais, précisant que les autorités s'efforçaient de vérifier où se trouvaient ces voyageurs.



« Les inondations sont massives et susceptibles d'avoir affecté de nombreuses zones habitées », a précisé le porte-parole de la police, en indiquant que l'évaluation des dégâts était toujours en cours. Ses services ont diffusé sur les réseaux sociaux les images impressionnantes d'une énorme vague déferlant dans une vallée encaissée du district de Rasuwa, emportant plusieurs bâtiments.



Des maisons et des véhicules endommagés sont visibles au lendemain de crues soudaines le long de la rivière Trishuli, dans le district de Nuwakot, au Népal, le 26 août 2026.

Des maisons et des véhicules endommagés sont visibles au lendemain de crues soudaines le long de la rivière Trishuli, dans le district de Nuwakot, au Népal, le 26 août 2026. © Niranjan Shrestha / AP Photo

Le Premier ministre népalais Balendra Shah a indiqué précédemment sur les réseaux sociaux avoir convoqué une réunion d'urgence de l'Autorité nationale chargée de la gestion des situations d'urgence. « Le travail a débuté pour prendre les mesures nécessaires en coordination avec les équipes médicales, de recherche et la Croix-Rouge », a indiqué le chef du gouvernement sur son compte X.



La Chine a aussi annoncé apporter un soutien humain et logistique. Xi Jinping en personne a ordonné le déploiement de 145 militaires pour porter secours aux victimes et tenter de retrouver des survivants à Gyirong, un important point de passage terrestre reliant la Chine au Népal



L'Autorité de gestion de l'électricité a, pour sa part, rapporté des dégâts sur plusieurs de ses installations locales, notamment des barrages et des centrales solaires, et fait état de « coupures d'électricité », après la crue soudaine, ayant provoqué « des torrents de boue », « du jamais vu », selon des témoins. L’absence totale de communication et les coupures d’électricité compliquent la remontée des informations depuis le terrain. Les autorités ont appelé la population à éviter tout déplacement non-essentiel sur les lieux de la catastrophe, en raison des risques de nouveaux glissements de terrain et d’inondations.



Des scientifiques ont indiqué que l'inondation « a été provoquée par une avalanche de glace tombée dans la rivière Lhende, mais sa cause exacte reste à confirmer », a indiqué Qianggong Zhang, un scientifique du Centre international pour le développement intégré de la montagne (ICIMOD) basé à Katmandou. Le bouchon causé par l'avalanche dans la rivière est resté en place « et une seconde inondation pourrait donc intervenir », a mis en garde Qianggong Zhang.



Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la mousson d'été (juin-septembre) au Népal et dans toute l'Asie du Sud, causés notamment par les vidanges des lacs glaciaires. Les experts relèvent que le nombre et la force de ces phénomènes augmentent avec le changement climatique.