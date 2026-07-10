​Falsification de la signature d'Ousmane Sonko : la liberté provisoire refusée à Khardiata Tandian, délibéré fixé au 23 juillet

Le tribunal correctionnel de Dakar a une nouvelle fois reporté le délibéré dans l'affaire de falsification de la signature de l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko impliquant Khardiata Tandian. Initialement attendu le jeudi 9 juillet 2026, le jugement a été renvoyé au 23 juillet prochain.



D'après le journal Les Echos, le tribunal a renvoyé une nouvelle fois l'affaire en raison de l'absence de Cherif Zeyni Abidin Sy, présenté comme le présumé complice de la prévenue.



Le tribunal a également rejeté la demande de liberté provisoire de la mise en cause. L'avocat de la défense a cependant estimé que sa cliente remplit toutes les conditions requises pour bénéficier d'une telle mesure. « Elle est en détention depuis plus d'un an. La peine encourue pourrait être couverte par sa détention préventive. C'est une femme mariée et mère d'un enfant. Plus elle reste en prison, plus sa situation sociale se dégrade », a plaidé son avocat.



Le procureur s'est opposé à cette demande, estimant que la remise en liberté de Khardiata Tandian constituerait un trouble à l'ordre public. Il a également soutenu que la prévenue ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en justice.



La défense a soutenu qu'il n'existe aucun risque de pression sur les témoins ni de trouble à l'ordre public. Elle a également rappelé que la prévenue a déjà été entendue à la barre, rendant impossible toute dénaturation des faits.



Suivant les réquisitions du ministère public, le tribunal a rejeté la demande de liberté provisoire de Khardiata Tandian. Elle demeure donc en détention en attendant le délibéré, fixé au 23 juillet 2026.