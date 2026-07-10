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Sénégal : le Front syndical pour la défense du travail entame ce vendredi une «grève générale» après l’échec des négociations



Sénégal : le Front syndical pour la défense du travail entame ce vendredi une «grève générale» après l’échec des négociations
Au  Sénégal, le Front syndical pour la défense du travail a entamé, ce vendredi 10 juillet, une «grève générale» de 24 heures, après l’échec des négociations avec le ministère de la Fonction publique et du travail, dirigé par Mamadou Lamine Dianté.

Plusieurs secteurs sont concernés par cette grève dont la santé, l’éducation, la justice, le transport. En ce qui concerne le secteur de la santé, des responsables ont assuré que les services minimum et le personnel de garde assureront le service minimum obligatoire.

Dans la soirée du jeudi 09 juillet, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) avait confirmé le maintien de la grève générale prévue ce vendredi 10 juillet 2026. La décision faisait suite à une rencontre jugée infructueuse avec le ministère chargé du Travail.

 «La réunion n'a rien donné de concret (…) Aussi, voudrions-nous informer tous les camarades travailleurs/euses du maintien de la grève générale pour le vendredi 10 juillet 2026 », avait dit Mody Guiro, secrétaire général de la CNTS.
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Charles KOSSONOU

Vendredi 10 Juillet 2026 - 11:02


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