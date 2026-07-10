Diplomatie parlementaire : le Sénégal et le Canada explorent «les perspectives de renforcement» de leurs relations

Le Premier Vice-Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, est à Yaoundé (Cameroun) depuis le dimanche 05 juillet, où il prend part à la 51ᵉ Session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), prévue du 7 au 12 juillet 2026.



A cette occasion, ce jeudi 09 juillet, il a reçu en audience la Présidente de l’Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy. «Cette rencontre de haut niveau a permis aux deux personnalités d’échanger sur les enjeux majeurs de la coopération interparlementaire au sein de l’espace francophone, ainsi que sur les perspectives de renforcement des relations entre les institutions parlementaires du Sénégal et du Québec», précise un communiqué.



El Malick Ndiaye, par ailleurs premier Vice-Président de l’APF, et la députée canadienne ont également «échangé sur les enjeux majeurs de la coopération interparlementaire au sein de l’espace francophone, ainsi que sur les perspectives de renforcement des relations entre les institutions parlementaires» de leurs pays respectifs.