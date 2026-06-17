​Filière anacarde : l’Etat retire la taxe de 20 FCFA sur les exportations et mise sur la concertation

Le gouvernement sénégalais a décidé de retirer la taxe de 20 FCFA par kilogramme initialement envisagée sur les exportations d’anacarde. L’annonce a été faite par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, lors du Comité régional de développement (CRD) consacré à l’Agropole Sud et à la filière anacarde.



Selon le ministre, cette décision traduit la volonté des autorités de privilégier le dialogue avec les acteurs de la filière afin de préserver sa compétitivité. « Cette décision traduit la volonté du gouvernement de privilégier la concertation avec les acteurs de la filière afin de préserver sa compétitivité, tout en poursuivant les réflexions sur les mécanismes de financement durable du secteur et le renforcement de la transformation locale », a-t-il déclaré.



Dr Serigne Guèye Diop a également réaffirmé l’engagement de l’État en faveur de l’industrialisation à travers la valorisation des productions nationales, la création de valeur ajoutée et la conservation des devises dans l’économie sénégalaise.



D’après le journal Libération, le ministre a renouvelé son appel aux investisseurs privés à tirer profit des opportunités offertes par le projet Agropole Sud, dont l’investissement global est estimé à 90 milliards FCFA. Il a indiqué que les infrastructures implantées à Adéane (sud du Sénégal) sont désormais opérationnelles et prêtes à accueillir les entreprises souhaitant participer à la transformation économique de la Casamance et du Sénégal.