Contrefaçons de médicaments à Pikine : un suspect interpellé, des produits estimés à 35 millions FCFA saisis

A Pikine, dans la banlieue de Dakar, la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC) a mené, le 18 juin 2026, en collaboration avec l'Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP), une opération de démantèlement d'un point de vente illicite de produits de santé.



Selon un communiqué de la police, le tenancier de la boutique a été interpellé et conduit au siège de la brigade. L'ensemble des produits saisis, dont la valeur est estimée par l'ARP à 35 000 000 FCFA, a également été transféré à la brigade pour les besoins de l'enquête.





Au cours de la perquisition, les forces de l'ordre ont découvert des anti-inflammatoires, des antalgiques, des antipyrétiques, des laxatifs, ainsi que divers compléments alimentaires et produits cosmétiques.



«Cet établissement proposait des contrefaçons de médicaments, de compléments alimentaires et de produits cosmétiques dont la vente est strictement réglementée par la loi n°2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie», a conclu la police, assurant que l’enquête est en cours pour comprendre toutes les ramifications de cette situation.