La Tunisie éliminée de la Coupe du monde 2026 après une lourde défaite (4-0) contre le Japon

Le parcours de la Tunisie à la Coupe du monde 2026 s'arrête prématurément suite à une cinglante défaite 4-0 contre le Japon, ce dimanche 21 juin, à l'Estadio BBVA de Monterrey. Ce revers marquant la deuxième journée du groupe F scelle définitivement le sort des Tunisiens dans la compétition. Sur le terrain, l'équipe a manqué cruellement d'agressivité et de motivation, livrant une prestation totalement manquée du début à la fin.



Avec un bilan vierge de zéro point dans la poule F, la sélection tunisienne est d'ores et déjà éliminée de la compétition. Les Tunisiens disputeront leur ultime rencontre face aux Pays-Bas lors de la dernière journée, avec l'objectif de sauver l'honneur et de proposer une meilleure prestation. À l'inverse, cette victoire permet à l'équipe du Japon de valider son billet pour les seizièmes de finale. Les Japonais s'emparent de la deuxième place du classement de ce groupe, juste derrière le leader néerlandais.