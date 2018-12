​Liberté 6 : un réseau de trafic de cocaïne démantelé

Un réseau de trafiquants de drogue dures, qui opérait à Liberté 6, a été démantelé par la Brigade de recherches et d'intervention des Parcelles. Il s’agit d’Emmanuel Guinguingueuhm, peintre et guide touristique de profession, Mamadou Sakho domicilié aux Almadies et Assane Ndiaye résidant à Yoff.



Ils ont été arrêtés suite à une information anonyme, rapporte Le Témoin. Selon le journal, la police des Parcelles Assainies a fait une descente sur le terrain. Les éléments du commissaire Mariama Diao ont, par le biais d’un des mis en cause Guinguingueuhm, passé une commande d'un gramme de cocaïne au présumé cerveau de la bande, Assane Ndiaye.



Sans se soucier de quelque chose, Ndiaye passe à l’acte et fait la livraison. Il sera aussitôt arrêté puis conduit chez son fournisseur.