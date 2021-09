​Sécurité routière: un encours de 300 milliards FCFA de l’UE, une Agence nationale dédiée annoncée par Mansour Faye

Le Programme d'Appui à la Gouvernance du Secteur des Transports Terrestres (Pagotrans) s’inspire dans le cadre d’un vaste programme régional, financé par l’Union Européenne est également porté par les organisations régionales que sont la CEDEAO et l’UEMOA. Au Sénégal, la mise en œuvre de ce programme se fait à travers deux composantes principales, à savoir la communication et l’assistance technique.



Pour le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Pagotrans est un programme important, qui comporte deux axes principaux. « Un premier axe concernant une assistance technique pour la banque centrale des données routières, mais aussi l’amélioration des services de transports principalement sur le corridor Dakar-Bamako. L’autre composante de ce programme concerne la communication sur les problématiques multiformes liées à la sécurité routière, liées aux pratiques anormales, liées à la charge à l’essieu mais aussi au réseaux routiers tout en intégrant l’aspect Genre », a expliqué Mansour Faye.



Vers la création d'une Agence nationale sur la sécurité routière

Selon le ministre Mansour Faye, ces programmes permettront d’apporter des solutions structurelles surtout par rapport à la problématique de l’insécurité routière. « Ce programme est financé par l’UE à hauteur d’un peu plus de 2 milliards de FCFA, dans le cadre du programme d’infrastructures routières 11ème FED, c'est-à-dire le Fonds économique de développement », a fait savoir le maire de Saint-Louis.



Le Ministre des Infrastructures des Transports Terrestres et du Désenclavement a annoncé que le gouvernement va mettre en place une Agence nationale sur la sécurité routière. « Création qui va permettre, avec les deux autres composantes, d’apporter une solution structurelle, durable par rapport à ce phénomène que nous sommes en train de vivre », a-t-il dit.



« Un encours de l'ordre de 300 milliards de FCFA d'investissement dans les infrastructures routières »

Selon Irène Mingasson, l'Ambassadrice de l'Union Européenne au Sénégal, « Pagotrans est un programme régional financé par l'Union Européenne, sous l'égide de l'UEMOA et qui contribue à soutenir un partenariat entre l'UE et la Région pour davantage d'intégration de mobilité d'échange à travers la Région ».



« C'est dans l'ADN de l'Union Européenne, l'UE est bâtie sur un projet d'intégration à des fins sociales, à des fins économiques, à des fins de rapprochement et de paix entre les peuples et la centralité du secteur des transports », a indiqué Irène Mingasson.



« Ce sont des programmes que nous menons pays par pays. La Team Europe a d'ores et déjà travaillé sur les questions de transports au Sénégal. La Banque Européenne d'investissement, la France, nous avons un encours de l'ordre de 300 milliards de FCFA d'investissement dans les infrastructures routières », a ajouté l'Ambassadrice de l'Union Européenne au Sénégal.