Tivaouane Peulh : un escroc tombe après avoir détourné 28 millions FCFA

La brigade zonale de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) de Rufisque vient de réaliser un coup de filet retentissant. Les enquêteurs ont mis la main sur A. Tine, un individu redouté qui sévissait depuis plusieurs années dans le secteur foncier, causant un préjudice estimé à plus de 28 millions de francs CFA.



Le mis en cause avait mis au point une méthode redoutable. Il repérait des familles démunies propriétaires de terrains à Tivaouane Peulh, il occupait leurs parcelles illégalement, puis les revendre à des tiers de bonne foi en utilisant de faux documents soigneusement fabriqués.



Les investigations ont démarré après une série de plaintes dénonçant l’occupation illicite et la vente frauduleuse de terrains. Convoqué à plusieurs reprises par les enquêteurs, A. Tine adoptait une attitude de défi permanent, refusant de coopérer. Face à cela, le commandant de la brigade zonale a eu recours aux moyens techniques pour localiser le suspect, finalement repéré sur un site en litige à Tivaouane Peulh.



Lors de son interpellation, l’escroc présumé n’a opposé qu’une faible résistance. Transporté dans les locaux de la DSCOS, il a été confronté à des preuves. Acculé, A. Tine a fini par reconnaître l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés.



Le bilan financier de ses activités illégales s’est révélé colossal, plus de 28 millions de francs CFA détournés au détriment de dizaines de victimes. Il a été déféré devant le parquet du tribunal de grande instance de Rufisque. Il est accusé d’ « escroquerie, vente illégale de terrains et occupation illicite. »