​Un zoo égyptien accusé d'avoir 'peint un âne en zèbre'

Un zoo égyptien est accusé de peindre un âne pour le faire passer pour un zèbre.



Un zoo en Egypte a nié avoir peint des bandes noires sur un âne pour le faire ressembler à un zèbre après qu'une photo de l'animal ait été diffusée en ligne.



L'étudiant Mahmoud Sarhan a publié les images de l'animal sur Facebook après avoir visité le parc municipal International Garden du Caire.





Mis à part sa petite taille et ses oreilles pointues, il y avait aussi des taches noires sur son visage.



Les images sont rapidement devenues virales, avec des experts émettant de forts doutes sur l'espèce animale sur la photo.



Un vétérinaire contacté par le groupe de presse locale Extranews.tv a déclaré que le museau d'un zèbre est noir, tandis que ses bandes sont plus cohérentes et parallèles.



M. Sarhan a dit à Extranews que l'enclos contenait deux animaux et que les deux avaient été peints.

Contacté par la station de radio locale Nogoum FM, le directeur du zoo Mohamed Sultan a insisté sur le fait que l'animal n'était pas un faux.



Ce n'est pas la première fois qu'un zoo est accusé d'essayer de tromper son public.



Incapable de trouver un moyen de contourner le blocus israélien, un zoo de Gaza a peint deux ânes pour ressembler à des zèbres en 2009.





Un autre zoo de Gaza a exposé des animaux en peluche en 2012 en raison de la pénurie d'animaux.



En 2013, un zoo chinois dans la province du Henan a tenté de faire passer un chien taureau tibétain pour un lion d'Afrique, et en 2017, un zoo dans la province du Guangxi a déçu les visiteurs en présentant des pingouins en plastique gonflable.



Quelques semaines plus tard, un autre zoo du Guangxi a été condamné pour avoir exposé des papillons en plastique.