« 1.500 enfants ont été retirés de la rue », (ministre)

Le ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de l’enfance a donné ce chiffre. Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop n’a toutefois pas manqué de relever des difficultés dans la mise en œuvre de la mesure prise par le Chef de l’Etat.« Derrière ce retrait, il y a tout un processus, il faut identifier les familles. Pour ce faire, il faut la participation de l’enfant. Et, pour que l’enfant puisse nous donner des informations, il faudrait qu’il ait confiance en la personne. Donc, c’est tout un accompagne psychologique, psycho-social avec des éducateurs préscolaires, des assistants sociaux. Et, une fois qu’on a toute ces informations, on peut retourner l’enfant dans son milieu initial. C’est pour cela, avec la politique qu’on est en train de dérouler, on pourra construire d’autres centres « Guindi ». Comme cela, le retrait des enfants se fera beaucoup plus rapidement », a soutenu la tutelle.Nommée dans le gouvernement II de Mahammad Boun Abdoulaye Dionne, Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop a tenu à préciser que son « objectif, c’est qu’à l’horizon 2020 qu’il y est zéro (0) enfant dans la rue ». « Et, je compte sur tous pour m’accompagner », a-t-elle dit.