Sénégal : le FMI prévoit une baisse de la croissance économique pour 2024

Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé sa prévision de croissance 2024 au Sénégal à 7,1%, en raison de l'incertitude liée à la présidentielle de mars et d'un retard dans la production de gaz, a-t-il annoncé vendredi à l'issue d'une mission à Dakar.



«La croissance de l’activité économique au premier trimestre 2024 a été plus faible que prévu, du fait des incertitudes politiques liées à l’élection présidentielle. Les indicateurs de conjoncture montrent que la croissance de l’activité économique a été modérée, les entreprises ayant reporté leurs investissements et les consommateurs réduit leurs dépenses. L’inflation s’est repliée à 3,3% (en glissement annuel). L’exécution du budget a été marquée par une moins-value au niveau des recettes et un dépassement du coût des subventions à l’énergie par rapport à l’enveloppe budgétaire initiale», dit le Fonds dans un communiqué, citant Edward Gemayel, chef de la mission entamée au Sénégal le 25 avril et achevée vendredi.



Le FMI précise que les « perspectives économiques restent toutefois favorables. La croissance économique pour 2024 est maintenant projetée à 7,1 % contre 8,3 % auparavant ». Pour le Fonds, cela reflète «une activité économique impactée au premier trimestre par le contexte électoral et un démarrage retardé de la production de gaz jusqu’en décembre 2024».





Selon le FMI, le nouveau pouvoir sénégalais a réaffirmé l'engagement à poursuivre le programme actuel soutenu par institution financière dont les piliers visent notamment à « réduire les vulnérabilités de la dette ».